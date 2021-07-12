К подросткам-велосипедистам будут предъявляться иски за причиненный ими вред

Подростки-велосипедисты, причинившие кому-то вред, должны самостоятельно отвечать перед судом. Такое принципиальное разъяснение сделал Верховный суд России в своем свежем обзоре судебной практики. Однако, несмотря на то что такое решение полностью основывается на законе, сам принцип вызывает серьезные дискуссии в профессиональном обществе. Пострадавший в ДТП ребенок, даже если он виноват, это уже серьезные затраты на его восстановление. Требовать с него или его родителей денег на восстановление машины, многим кажется чересчур преувеличенной нормой права.

Начиная с 14 лет ребенок может уже самостоятельно отвечать за вред от своего велосипеда. Фото: Аркадий Колыбалов

Как бы то ни было, важно понять: "самостоятельно" не означает "в одиночку". Конечно, рядом с детьми у судебного барьера должны стоять и родители. И если подростку, поцарапавшему чужой автомобиль или зашибшему человека, не хватит своих денег для компенсации, папа с мамой доплатят.

В качестве примера Верховный суд разобрал судебный спор в Вологодской области. 14-летний мальчишка катался по проезжей части на велосипеде и столкнулся с джипом. В результате аварии пострадал джип, а виновником ДТП был признан мальчик. Ущерб машине составил 103 тысячи рублей.

Хозяин авто подал иск к родителям подростка, которые не подготовили 14-летнего сына к езде на велосипеде по проезжей части автодороги, а также не обучили Правилам дорожного движения.

Действительно, отцы несут ответственность за своих детей. Тем не менее, как пояснил Верховный суд страны, когда человеку больше 14 лет, прежде всего надо поинтересоваться, нет ли у него самостоятельных доходов.

"В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Обязанность родителей по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность", - говорится в документе.

Поэтому подростков надо в любом случае привлекать к участию в процессе. Возможно, молодой беспечный ездок сможет сам погасить долг, устроившись куда-то на работу во время каникул.

Напомним, скандал разгорелся в 2011 году, когда одна из крупнейших страховых компаний востребовала с родителей ребенка, получившего серьезные травмы в ДТП, возмещение расходов на восстановление машины. Дело дошло до Конституционного суда, который признал такое требование законным. Но из-за скандала, разгоревшегося в СМИ, страховщик отозвал свои претензии.

После этого тема возмещения вреда автовладельцам, причиненного пешеходами или велосипедистами, не раз поднималась на законодательном уровне.

Закончилось это тем, что в закон об ОСАГО были приняты поправки, согласно которым страховщик не имеет права предъявлять регрессные требования к пешеходам и их родственникам в случае причинения вреда здоровью или его смерти. Однако это абсолютно бездействующая норма.

Страховщик и так не мог предъявлять им требования, поскольку страхового случая по ОСАГО не было. Ни пешеход, ни велосипедист по ОСАГО не страхуются. А значит, возмещения вреда по этому виду страхования не происходит. Принятие этой поправки - декларативный ход, который не влечет за собой ровным счетом ничего.

Таким образом, у страховщиков осталось право взыскивать с пострадавших в ДТП пешеходов, велосипедистов, а также самокатчиков. Изменить это могут лишь поправки в закон об организации страхового дела, а также в Гражданский кодекс.

Но что-то никто таких поправок не предлагает. А сейчас получается, что страховщики просто по закону не могут не взыскать с пострадавшего пешехода, если он виноват в ДТП. Ведь любая проверка покажет, что он не воспользовался своим правом на возмещение ущерба.