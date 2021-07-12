Генконсульство: Траулер "Амур" направился из Японии в порт приписки

Российский траулер "Амур", столкнувшийся в мае с японской рыболовецкой шхуной, вышел из порта города Момбэцу и взял курс на порт приписки. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро, передает ТАСС.

По информации дипмиссии, экипажу вернули документы. "В Японии остался третий помощник капитана, которому ранее были предъявлены обвинения", - уточнили в генконсульстве.

Напомним, рано утром 26 мая в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо столкнулись российский траулер "Амур", принадлежащий сахалинской рыбопромышленной компании, и японская рыболовецкая шхуна "Хокко-Мару". Три гражданина Японии погибли.