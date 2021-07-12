Истек срок давности основного эпизода дела об обрушении казармы в Омске

Сегодня истекает шестилетний срок давности по основному эпизоду уголовного дела о гибели 24 десантников при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске.

По закону обвиняемые будут освобождены от наказания по части 3 статьи 216 УК РФ -"Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть двух или более лиц".

- По другим статьям они понесут ответственность, если их вина будет установлена судом, - сообщает РИА Новости со ссылкой на Омский гарнизонный военный суд.

На скамье подсудимых - 11 человек. В их числе бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и бывший его заместитель по тылу полковник Владислав Пархоменко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем такие же последствия, мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере и других преступлениях.

Обрушение казармы в 242-м учебном центре ВДВ в Омске произошло ровно шесть лет назад - 12 июля 2015 года. Как показало предварительное следствие, казарма в поселке Светлом была построена в семидесятых годах прошлого века с нарушениями. В 2012 году здание признали аварийным и начали его капремонт. При этом деревянные полы в казарме заменили на бетонные, существенно увеличив нагрузку на строительные конструкции и уменьшив несущую способность простенков первого этажа.

Это стало возможным в результате многочисленных нарушений требований безопасности как со стороны заказчика, так и генподрядчика и субподрядных организаций. Командование части, скрыв факт некачественного выполнения ремонта от вышестоящего начальства, распорядилось казарму заселить.

Последнее заседание по резонансному делу состоялось 30 июля 2020 года. Затем судебные слушания неоднократно откладывались по различным причинам.