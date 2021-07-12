Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в выборах президента

Экс-президент США Дональд Трамп принял решение по поводу своего участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом бывший американский лидер заявил в беседе с телеканалом Fox News, подчеркнув, что не может пока поделиться планами из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании.

"Это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи, но я совершенно точно знаю свой ответ", - цитирует Трампа РИА Новости. При этом бывший хозяин Белого дома не пояснил, о каких именно сложностях идет речь.

Ранее Трамп заявлял, что со всей серьезностью рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. По его словам, до этого события еще очень далеко, но к данной идее республиканец относится "со всей серьезностью и более чем серьезно". Бывший президент США также назвал интересной идею побороться за кресло спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году.