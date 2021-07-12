В России появится китайская копия пикапа Nissan Navara

Пикап Nissan Navara давно не продается в России, однако те, кому в свое время приглянулась эта модель, скоро смогут присмотреться к ее китайской копии. Лицензионной и более доступной. Это Dongfeng Rich. Грузовичок уже привезли в Москву. Пока для сертификации и в единственном экземпляре, который тут же "засветился" на фото.

- DFM начинает сертификацию пикапа Rich в России. Подробностей про комплектацию и цены пока нет, - цитирует опубликовавший снимки сайт "Китайские автомобили" представителя Dongfeng.

Если судить по спецификациям Dongfeng Rich в Поднебесной, то размеры автомобиля составляют 5290 x 1850 x 1810 мм, колесная база достигает 3150 мм. Параметры грузовой платформы - 1510 на 1562 мм, 1,12 кубометра и грузоподъемность 490 кг.

Кабина пятиместная, салон кожаный. Есть бесключевой доступ, кнопка запуска мотора, медиасистема с экраном и камерой заднего вида, кондиционер, светодиодные ДХО, противотуманные фары. Оснащается пикап дизельным мотором Nissan ZD25T5 объемом 2,5 л мощностью 140 л.с. в связке с 5-ступенчатой МКПП и полным приводом с блокировками дифференциала.

Dongfeng в настоящее время предлагает в России только семиместные кроссоверы DFM 580.

Правда, результаты продаж пока неизвестны - в статистике Ассоциации европейского бизнеса у компании в этом году стоят нули. Что касается российского рынка пикапов, то на нем уже есть несколько китайских моделей - в частности, JAC T6 и GWM Wingle 7 и Poer.

Фото: www.китайские-автомобили.рф