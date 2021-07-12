Жертвам преступлений обязаны обеспечить компенсацию и госзащиту

В такой беде, когда вас обманули, ограбили, избили, покалечили, убили кого-то из близких, может оказаться любой из нас. Преступников могут найти, а могут и нет. И не факт, что даже если этих преступников найдут, они вам возместят ущерб. Бывает так, что не только лечиться, но и похоронить погибших от рук злодеев родственников людям не на что. Так же, как и не на что жить многим обворованным и ограбленным. Сегодня реальной поддержкой и защитой тех, кто пострадал от преступников, занимаются по большей части общественные организации. Но сил у них, учитывая масштаб проблемы, явно недостаточно.

Именно поэтому было предложено, чтобы государство взяло под свой контроль эту больную тему. Создать государственный, а не общественно-благотворительный орган, который бы защищал права и интересы жертв преступников, предложили в Фонде поддержки пострадавших от преступлений, который возглавляет Ольга Костина.

За поддержкой инициативы она обратилась с письмом к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Благо, повод для этого есть - наш Совбез уделяет проблемам защиты граждан от преступников весьма пристальное внимание.

Действительно, еще 8 мая 2009 года состоялось оперативное совещание постоянных членов Совбеза, на котором рассматривался вопрос "О повышении эффективности защиты прав и законных интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств". Часть из подготовленных по итогам совещания решений легла в основу Федерального закона от 28 декабря 2013 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве". В этом акте был укреплен процессуальный статус и гарантии потерпевшего. Но спустя почти семь лет, в сентябре 2020 года, Совбез вновь возвращается к этому вопросу на своем оперативном совещании "О дополнительных мерах по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств".

Почему? Глава государства Владимир Путин обратил внимание, что ряд существенных положений, касающихся вопросов восстановления социальной справедливости в части возмещения вреда, причиненного насильственным преступлением потерпевшему, медицинского и психологического сопровождения потерпевших от тяжких и особо тяжких преступлений, так и не получили законодательного закрепления.

Именно об этом напомнила в своем письме Ольга Костина и подчеркнула, что возглавляемый ею Фонд готов подключиться к реализации поручений президента.

Речь прежде всего идет о правовых пробелах. Так, потерпевший в рамках подачи гражданского иска не может рассчитывать на возмещение вреда, причиненного преступлением, в случае, если преступник не установлен. А если и установлен, но скрывается от следствия, или если у преступника нет материальной возможности возместить вред, даже частично, то пострадавший тоже ничего не получит. Суды же, считает Ольга Костина, выносят решения и определяют суммы компенсации по своему усмотрению, которые, как правило, занижены и не отвечают принципу справедливости.

"Крайне низкий размер компенсаций морального вреда приводит сегодня к тому, что не обеспечивается исполнение института возмещения морального вреда - ни компенсационное, ни охранительное", - подчеркивается в письме руководителя фонда секретарю Совбеза.

По данным Генпрокуратуры, только в 2019 году органами дознания и следствия было принято около 6 миллионов постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, но свыше 2 миллионов из них впоследствии были отменены органами прокуратуры как необоснованные.

Многим жертвам преступлений, которым был причинен вред здоровью, сложно получить доступную и полноценную медико-социальную, правовую поддержку и психологическую реабилитацию.

Не секрет, что социальная несправедливость порождает новые акты насилия, в том числе - месть своим обидчикам. Статистика утверждает, что более 10 процентов преступлений совершается людьми, которые в свое время пострадали от преступлений. Есть о чем задуматься.

Почему же Ольга Костина считает необходимым, что регулировать ситуацию должна именно государственная структура? И где реально взять деньги для компенсации вреда пострадавшим?

На самом деле не предлагается ничего нового, тем более - невозможного. В разных странах мира уже существуют аналогичные модели. Например, если у виновного отсутствуют средства, их берут из конфискованного имущества других преступников, из всевозможных штрафов, пеней и прочих внеплановых изъятий. Почему бы их не направить на помощь жертвам преступлений, которые, кстати, те же налогоплательщики?

Многим жертвам преступлений, которым был причинен вред здоровью, сложно получить доступную и полноценную медико-социальную реабилитацию

Или, скажем, почему бы преступнику, если он не особо опасный тип, не позволить отработать свой долг вместо отсидки? Эти вопросы вполне может регулировать государственная структура, уверена руководитель Фонда защиты пострадавших от преступлений Ольга Костина.