Французский врач возмутился после статьи о вакцине "Спутник V" в СМИ

Доктор Сесил Черкинский, цитату которого привело в статье о российской вакцине "Спутник V" агентство Reuters, опроверг сделанные в материале заявления.

Черкинский написал в издание письмо, в котором отметил, что "прочитал вводящую в глубокое заблуждение заметку". В частности, доктор не был членом французской делегации, посещавшей институт имени Гамалеи, а беседа с журналистами состоялась еще 2 мая.

"Эти слухи с тех пор были научно опровергнуты, и я отмечаю, что наш обмен мнениями от 2 мая отражен в вашей заметке лишь два месяца спустя, и, видимо, материал направлен на подрыв доверия к вакцине "Спутник V", так как основан на слухах, а не на достоверных научных данных", - пишет Черкинский.

Как сообщается в комментарии РФПИ, фонд тоже обратился в офис Reuters с "просьбой исправить многочисленные некорректные факты в статье", а также провести расследование и принять меры в отношении сотрудников, распространяющих фейковую информацию.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций продолжает взаимодействие с Европейским агентством по лекарственным средствам, и регистрация вакцины "Спутник V" ожидается в течение нескольких месяцев,