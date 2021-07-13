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13.07.2021 20:59
Рубрика: Общество

Французский врач возмутился после статьи о вакцине "Спутник V" в СМИ

Текст: Евгения Думанская

Доктор Сесил Черкинский, цитату которого привело в статье о российской вакцине "Спутник V" агентство Reuters, опроверг сделанные в материале заявления.

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Черкинский написал в издание письмо, в котором отметил, что "прочитал вводящую в глубокое заблуждение заметку". В частности, доктор не был членом французской делегации, посещавшей институт имени Гамалеи, а беседа с журналистами состоялась еще 2 мая.

"Эти слухи с тех пор были научно опровергнуты, и я отмечаю, что наш обмен мнениями от 2 мая отражен в вашей заметке лишь два месяца спустя, и, видимо, материал направлен на подрыв доверия к вакцине "Спутник V", так как основан на слухах, а не на достоверных научных данных", - пишет Черкинский.

Как сообщается в комментарии РФПИ, фонд тоже обратился в офис Reuters с "просьбой исправить многочисленные некорректные факты в статье", а также провести расследование и принять меры в отношении сотрудников, распространяющих фейковую информацию.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций продолжает взаимодействие с Европейским агентством по лекарственным средствам, и регистрация вакцины "Спутник V" ожидается в течение нескольких месяцев,

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