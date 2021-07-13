РФПИ ответил на сообщения СМИ о проблемах с одобрением "Спутника V" в ЕС

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" подвергается нападкам со стороны крупных фармацевтических компаний. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC-TV18.

Ранее агентство Reuters сообщило, что задержка с одобрением российской вакцины в ЕC связана с недостатком данных, предоставленных разработчиком в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

"Мы видели, что кампанию по дискредитации "Спутника" начали вести еще до регистрации препарата", - отметил глава РФПИ, добавив, что информация агентства является недостоверной.

Глава фонда также подчеркнул, что EMA официально подтвердило, что разработчики вакцины "Спутник V" предоставили очень хорошие клинические данные.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.