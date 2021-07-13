Указ главы Республики Крым от 13 июля 2021 года № 161-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, на основании предложений от 7 июля 2021 года № 82-00-04/04-9145-2021 Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 2:

подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Граждан Российской Федерации (за исключением действующих членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):

в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить заполнение на бумажном носителе анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля;

до прибытия в Российскую Федерацию в целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604);

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних двенадцати месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 граждане, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, освобождаются от обязанностей, установленных абзацем четвертым настоящего подпункта.

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещать на ЕПГУ путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https:www.gosuslugi.ru/400705/1).

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещать в электронном виде на ЕПГУ на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы здравоохранения.";

подпункт 2.5 признать утратившим силу;

пункт 10-1 изложить в следующей редакции:

"10-1. Запретить на территориях г. Симферополя, Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты, г. Феодосии, г. Судака, г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района:

оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, караоке-клубов, кальянных, а также в ночных клубах, концертных и танцевальных залах, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций), за исключением оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымская государственная филармония", Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымское концертное объединение", Государственным автономным учреждением Республики Крым "Симферопольский государственный цирк им. Б.Н. Тезикова";

продажу билетов Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымская государственная филармония", Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымское концертное объединение", Государственным автономным учреждением Республики Крым "Симферопольский государственный цирк им. Б.Н. Тезикова", а также в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50 % от вместимости залов;

проведение общегородских массовых мероприятий;

работу аттракционов, аквапарков, развлекательных центров два раза в неделю (среда и воскресенье) для проведения на данных объектах генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий;

оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







