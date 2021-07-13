В мире
13.07.2021 10:26
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Борт номер один президента Беларуси вылетел утром 13 июля с аэродрома Болбасово под Оршей, взяв курс на Санкт-Петербург. В 10:27 по мск времени лайнер приземлился в аэропорту. В городе на Неве, сообщает пресс-служба главы государства, во вторник состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.

Telegram-канал "Пул Первого" уточняет, что главы двух стран договорились о сегодняшней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора.

Как отметили в администрации белорусского лидера, визит в Россию "продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Что касается аэропорта под Оршей, то он, уточняют новостные порталы, считается международным грузовым аэродромом. Здесь могут принимать и отправлять прямые грузовые рейсы, а также гражданские воздушные суда. Он расположен в мультимодальном промышленно-логистическом комплексе "Бремино-Орша", где находится и "Оршанский авиаремонтный завод", который этим летом посещал Александр Лукашенко.

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