Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Telegram-канал "Пул Первого" уточняет, что главы двух стран договорились о сегодняшней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора.

Как отметили в администрации белорусского лидера, визит в Россию "продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Что касается аэропорта под Оршей, то он, уточняют новостные порталы, считается международным грузовым аэродромом. Здесь могут принимать и отправлять прямые грузовые рейсы, а также гражданские воздушные суда. Он расположен в мультимодальном промышленно-логистическом комплексе "Бремино-Орша", где находится и "Оршанский авиаремонтный завод", который этим летом посещал Александр Лукашенко.