Лукашенко: Запад перешел к индивидуальному террору белорусов

Приоритетное значение, подчеркнул Александр Лукашенко, необходимо уделять безопасности Беларуси и России. Об этом белорусский лидер заявил 13 июля на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, дав понять, что противники РБ уже перешли в его стране к индивидуальному террору.

Как бы нас ни убаюкивали оппоненты, напомнил президент РБ, "мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности". Он поделился со своим российским коллегой ситуацией в республике, отметив, что наблюдается "бешеная динамика, и каждый день что-то меняется".

Противники власти в Беларуси, по его словам, уже перешли к следующему этапу так называемой "цветной революции" - индивидуальному террору против людей, которые поддерживают государство. В том числе уже и в отношении представителя депутатского корпуса национального парламента.

В этой связи белорусский руководитель сообщил, что в стране начали активную работу в отношении различных НКО, НПО, так называемых западных СМИ, которые, якобы, "демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор", - резонно заметил Лукашенко, заверив своего визави, что для РБ это не катастрофа. "Террор этот и прочее. Мы справимся", - не сомневается президент.

Обращаясь к своему российскому коллеге, он выразил уверенность, что обе страны вместе смогут эффективно противостоять и санкционному давлению извне. Лукашенко отметил, что после очередной их волны ведется диверсификация в белорусской экономике, хотя по целому ряду направлений объемы торговли с Евросоюзом и в прежние годы были совсем небольшими.

"Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился", - подчеркнул Лукашенко.

Отрадным назвал президент РБ и рост товарооборота между двумя странами, уточнив, что экономика РБ "очень серьезно привязана к российской. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации", - сказал белорусский лидер.

В тоже время он признал, что в финансовом отношении Беларуси всегда было непросто. "И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило", - заверил Александр Лукашенко.