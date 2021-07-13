Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 12 июля 2021 года № 51-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 29.06.2021 № 46-пг) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова "на территориях муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-мар" (за исключением территории лыжероллерной трассы государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа "Спортивная школа олимпийского резерва "Труд") и муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" (за исключением территории лыжероллерной трассы, находящейся в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Комбинат по благоустройству пос. Искателей)" заменить словами "на территории Ненецкого автономного округа";

2) в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. Приостановить на территории Ненецкого автономного округа с 28 марта 2020 года по 31 августа 2021 года:";

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) оказание услуг общественного питания с 00:00 до 08:00.";

3) пункт 26.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Установить запрет на курение кальянов в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и иных общественных местах.";

4) дополнить пунктом 26.5 следующего содержания:

"26.5. Управляющим организациям, предоставляющим жителям многоквартирных домов жилищно-коммунальные услуги, обеспечить комплексную дезинфекционную обработку подъездов таких домов.";

5) дополнить пунктом 26.6 следующего содержания:

"26.6. Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров, обеспечить комплексную дезинфекционную обработку транспортных средств.";

6) дополнить пунктом 26.7:

"26.7 Организациям, оказывающим гостиничные услуги, заселять граждан (постояльцев) при предъявлении следующих документов:

1) справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с указанием места проведения вакцинации, даты проведения вакцинации, серии вакцины;

2) справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей отрицательный результат исследования ПЦР на РНК SARS-CoV-2. Дата забора материала для проведения исследования не должна превышать 72 часа до момента заселения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







