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13.07.2021 10:04
Рубрика: Коммерческий транспорт

Пикап Hyundai Santa Cruz: цены и внезапный новый силовой агрегат

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В апреле 2021 года Hyundai представила легковой пикап Santa Cruz, открывшего, по словам компании, новый сегмент Sport Adventure Vehicle. Чуть позже на рынке появился конкурент от Ford - пикап Maverick, цены на которой были объявлены сразу, поэтому главной интригой был прайс на "корейца".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Интрига разрешилась перед стартом продаж, который намечен на конец июля. Но оказалось, что Hyundai приберегла ещё один секрет: для Santa Cruz помимо заявленного ранее силового агрегата будет доступен ещё один.

На премьере сообщали о паре бензиновой 190-сильной "четвёрки" без наддува и 8-диапазонного "автомата" (пердне- и полноприводные версии). Теперь стало известно, что пикап также можно будет купить с турбомотором аналогичного объёма мощностью 279 л.с., спаренного с 8-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. В этом случае полный привод HTRAC идёт по умолчанию.

В стандартную комплектацию Santa Cruz входят 18-дюймовые колёсные диски, электростеклоподъёмники, шесть подушек безопасности, кондиционер, система слежения за состоянием водителя, ассистент ведения по полосе, система предотвращения лобового столкновения, бесключевой доступ в салон, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, кондиционер, электрический стояночный тормоз, композитная "ванна" в кузов и так далее.

Цена на переднеприводный Hyundai Santa Cruz с "атмосферником" начинается от 23 990 долларов (1 790 500 рублей), пикап с системой полного привода обойдётся минимум в 25 490 долларов (1 902 500 рублей). Стоимость модели с турбомотором, "роботом" и HTRAC - от 35 680 долларов (2 663 000 рублей).

Таким образом, Hyundai Santa Cruz оказался дороже Ford Maverick, за который просят от 19 995 долларов (1 492 000 рублей), а цена на корейский пикап в топовой версии оказалась немногим меньше рамного Ram 1500 BackCountry c 400-сильным V8 со стартер-генератором (мягкий гибрид).

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai