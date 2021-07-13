Пикап Hyundai Santa Cruz: цены и внезапный новый силовой агрегат

В апреле 2021 года Hyundai представила легковой пикап Santa Cruz, открывшего, по словам компании, новый сегмент Sport Adventure Vehicle. Чуть позже на рынке появился конкурент от Ford - пикап Maverick, цены на которой были объявлены сразу, поэтому главной интригой был прайс на "корейца".

Интрига разрешилась перед стартом продаж, который намечен на конец июля. Но оказалось, что Hyundai приберегла ещё один секрет: для Santa Cruz помимо заявленного ранее силового агрегата будет доступен ещё один.

На премьере сообщали о паре бензиновой 190-сильной "четвёрки" без наддува и 8-диапазонного "автомата" (пердне- и полноприводные версии). Теперь стало известно, что пикап также можно будет купить с турбомотором аналогичного объёма мощностью 279 л.с., спаренного с 8-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. В этом случае полный привод HTRAC идёт по умолчанию.

В стандартную комплектацию Santa Cruz входят 18-дюймовые колёсные диски, электростеклоподъёмники, шесть подушек безопасности, кондиционер, система слежения за состоянием водителя, ассистент ведения по полосе, система предотвращения лобового столкновения, бесключевой доступ в салон, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, кондиционер, электрический стояночный тормоз, композитная "ванна" в кузов и так далее.

Цена на переднеприводный Hyundai Santa Cruz с "атмосферником" начинается от 23 990 долларов (1 790 500 рублей), пикап с системой полного привода обойдётся минимум в 25 490 долларов (1 902 500 рублей). Стоимость модели с турбомотором, "роботом" и HTRAC - от 35 680 долларов (2 663 000 рублей).

Таким образом, Hyundai Santa Cruz оказался дороже Ford Maverick, за который просят от 19 995 долларов (1 492 000 рублей), а цена на корейский пикап в топовой версии оказалась немногим меньше рамного Ram 1500 BackCountry c 400-сильным V8 со стартер-генератором (мягкий гибрид).

Фото: Пресс-служба Hyundai.