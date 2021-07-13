Представлен новый Opel Astra: копия Peugeot 308 и конкурент VW Golf

Opel Astra шестой генерации (L) переехал на платформу EMP2, поэтому, если в автомобиле узнаётся Peugeot 308, то это не случайность, а современный автомобильный бизнес.

Разумеется, длина колёсной базы у "триста восьмого" и нового Astra одинаковая - 2675 мм. Кузов - тоже один в один, разве что выштамповки делают машины непохожими внешне.

Длина Opel Astra (L) - 4374 мм, ширина - 1860 мм, высота равна 1470 мм. Таким образом, хэтч новой генерации на 4 мм длиннее, на 11 мм уже и на 15 мм ниже предшественника. При этом практичность "пятидверки" увеличилась: объём багажного отделения вырос с 370 до 422 литров.

Приборная панель - фирменная опелевская под названием Opel Pure Panel. Главная её особенность, по сравнению со старыми моделями марки, - блок с 10-дюймовыми дисплеями приборки и мультимедиа. Аналоговые кнопки управления сохранены и расположены на центральной консоли. Тоннель разрешён в минимализме, которого удалось добиться за счёт управления трансмиссией по проводам, для чего хватает компактного джойстика.

Линейка двигателей ожидаемо такая же, как у Peugeot 308: 130-сильный турбодизель 1,5 литра и бензиновый турбированный трёхцилиндрвоый агрегат 1,2 литра в двух вариантах форсировки - 110 и 130 л.с. Автоматическая коробка передач доступна для 130-сильных версий, базовой является "механика" с системой старт-стоп.

Фото: Пресс-служба Opel.

Также для Opel Astra доступны гибридные силовые установки на базе бензинового мотора 1,6 литра мощностью 150 или 180 л.с., которому помогает встроенный в "автомат" электродвигатель на 110 сил. Пиковая отдача агрегатов составляет 180 и 225 л.с. соответственно. Компактная батарея ёмкостью 12,4 кВт∙ч позволяет передвигаться в чисто электрическом режиме на протяжении примерно 60 километров.

Производство новинки стартует осенью в Рюссельсхайме, старт продаж намечен на начало следующего года.

Через несколько месяцев должны представить и универсал Opel Astra Sport Tourer, от которого известно, что ожидать: достаточно взглянуть на Peugeot 308 SW.

Нельзя исключать вероятности появления Opel Astra нового поколения в России, но официальной информации на этот счёт пока нет. Модельный ряд марки в нашей стране в настоящее время представлен кроссоверами Opel Crossland и Grandland X, грузопассажирским фургоном Opel Combo Life, коммерческим фургоном Vivaro и минивэном Zafira Life.