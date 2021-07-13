Президент Мексики призвал США отменить санкции против Кубы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал США отменить введенные против Кубы санкции. Вашингтон запретил поставку на Остров свободы любых американских товаров. А отменить эмбарго пообещал только при выполнении ряда условий, среди которых "демократизация" власти.

"Первое, что нужно сделать, это снять блокаду с Кубы, как того требует большинство стран. Это станет настоящим гуманитарным жестом. Ни одна страна в мире не должна быть обнесена оградой, быть заблокированной", - подчеркнул политик. Он также заявил, что другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Острова свободы. Мексика готова направить на Кубу медикаменты, вакцины и еду, добавил Лопес. Его слова приводит Reuters.

Напомним, 11 июля в нескольких городах Кубы прошли акции протеста, в которых участвовали недовольные властью жители. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что сейчас - не самое удачное время для таких манифестаций. Из-за пандемии коронавируса экономическая ситуация в республике остается сложной.