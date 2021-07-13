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13.07.2021 03:25
Рубрика: В мире

Президент Мексики призвал США отменить санкции против Кубы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал США отменить введенные против Кубы санкции. Вашингтон запретил поставку на Остров свободы любых американских товаров. А отменить эмбарго пообещал только при выполнении ряда условий, среди которых "демократизация" власти.

Фото: EPA/MARTIN ALIPAZ
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"Первое, что нужно сделать, это снять блокаду с Кубы, как того требует большинство стран. Это станет настоящим гуманитарным жестом. Ни одна страна в мире не должна быть обнесена оградой, быть заблокированной", - подчеркнул политик. Он также заявил, что другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Острова свободы. Мексика готова направить на Кубу медикаменты, вакцины и еду, добавил Лопес. Его слова приводит Reuters.

Напомним, 11 июля в нескольких городах Кубы прошли акции протеста, в которых участвовали недовольные властью жители. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что сейчас - не самое удачное время для таких манифестаций. Из-за пандемии коронавируса экономическая ситуация в республике остается сложной.

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