На брянских медиков завели дело о подделке COVID-сертификатов

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса. Среди фигурантов трое медиков и 33-летний житель Брянска.

По версии следователей, именно он придумал схему продажи поддельных документов о вакцинации. Мужчина договорился со знакомой, работавшей больничным программистом, та привлекла двух коллег. С мая по июль они за плату внесли в электронный реестр привитых данные несколько десятков жителей Брянска и области, вакцину не получавших, и выдали им соответствующие документы.

- Преступление выявлено сотрудниками УМВД и УФСБ по региону, - отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено об искажении информации о фактах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, и подделке официальных документов (статьи 237 и 274.1 УК РФ). Каждому из подозреваемых избрана мера пресечения.