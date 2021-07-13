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13.07.2021 20:24
Рубрика: Происшествия

Суд Ярославля взыскал в пользу оправданного сотрудника ФСИН 575 тысяч рублей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Суд в Ярославле взыскал в пользу оправданного фигуранта дела о пытках в колонии Игита Михайлова 575 тысяч рублей.

- Сегодня Ярославский областной суд оставил без изменения постановление Заволжского районного суда Ярославля, которым частично удовлетворено заявление Игита Михайлова о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, - сообщила официальный представитель облсуда Ольга Козлова.

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Напомним, заместитель начальника ярославской исправительной колонии № 1 Игит Михайлов обвинялся в превышении должностных полномочий, но 19 ноября 2020 года суд его оправдал, посчитав доводы обвинения о том, что сотрудники применили насилие к осужденному Макарову и сделали видеозапись по указанию руководства, критическими, а доказательства недостаточными. Игит Михайлов, а вместе с ним и врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев, были признаны невиновными, оправданы в связи с отсутствием события преступления и получили право на реабилитацию.

Игит Михайлов обратился в суд с заявлением о взыскании в его пользу средств, заплаченных им за работу адвоката, а также о возмещении ему заработка и премий, не полученных в связи с уголовным преследованием.

Заволжский районный суд в итоге посчитал, что возмещению подлежит все заявленное, кроме премий, поскольку их выплата не носит обязательный характер и ее размер определяется начальником территориального органа.

"Взыскать в пользу Михайлов И.В с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счет средств казны РФ в счет возмещения расходов по оплате юридических услуг денежные средства в размере 129395,51 рубля и недополученный заработок в размере 445993,02 рубля", - говорится в постановлении суда.

По словам Ольги Козловой, после обжалования в Ярославский областной суд, который оставил постановление Заволжского райсуда без изменения, постановление вступило в силу.

Дело о пытках в ярославской колонии было возбуждено в 2018 году после размещения в интернете видеозаписи избиения осужденного Евгения Макарова. В ноябре 2020 года одиннадцать фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы, но шестеро из них были отпущены в зале суда, поскольку в срок наказания им засчитали время нахождения под арестом. Пятеро фсиновцев, приговоренных к четырем годам, а также четырем годам и трем месяцам лишения свободы, оставались под стражей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии

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