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13.07.2021 04:33
Рубрика: Происшествия

Близкие погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат выплаты в августе

Текст: Дина Непомнящая

На Камчатке до 6 августа продлится прием заявлений на компенсации от семей погибших при крушении Ан-26. Такой срок установлен, чтобы обратиться за материальной помощью успели все родственники даже, если они находятся за пределами региона. После этого начнутся выплаты компенсаций.

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- По поручению губернатора по 500 тысяч из краевого бюджета получат семьи всех погибших, находившихся на борту самолета. Уже сегодня разработаны все необходимые нормативные документы, и средства выделены. Компенсации будут выплачиваться через подведомственное учреждение министерства социального благополучия и семейной политики - краевой центр выплат, - рассказала заместитель председателя правительства края Виктория Сивак.

Он добавила, что в случае, если на получение средств будут претендовать несколько человек, они выплачиваются им пропорционально.

Также Сивак отметила, что по закону дополнительная выплата родным погибших положена, если смерть произошла на производстве. На прошлой неделе несколько семей получили такую финансовую компенсацию в размере одного миллиона рублей от Фонда социального страхования. Всего же близкие погибших в авиакатастрофе получат по 3,5 миллиона рублей из различных источников.

Напомним, что катастрофа с Ан-26 произошла 6 июля. Самолет летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и внезапно перестал выходить на связь. Через несколько часов обломки воздушного судна обнаружили примерно в четырех километрах от пункта назначения. Не выжил никто из 28 человек, находившихся на борту. Все тела найдены.

У многих погибших на иждивении находились несовершеннолетние дети или пожилые родители.

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