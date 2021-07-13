Для опознания жертв крушения Ан-26 проведут генетическую экспертизу

Для установления личностей погибших в авиакатастрофе на Камчатке будут проведены генетические экспертизы. Следователи считают, что это позволит избежать ошибок, которые могут возникнуть при очном опознании.

Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, родственникам не придется для этого приезжать в Палану. Необходимые для генетического исследования биологические образцы возьмут у них по месту жительства. Процесс установления личностей погибших довольно длительный, на это может уйти несколько месяцев. И близким нужно это учитывать.

Власти пообещали взять на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Авиаперевозчики, в свою очередь, заявили, что обеспечат доставку тел погибших к местам захоронения за пределами Паланы.

Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в четырех километрах от камчатского поселка Палана. Он врезался в прибрежную сопку Пятибратка, обломки нашли на склоне скалы и в море. В катастрофе погибли 28 человек. Их тела уже найдены. Сейчас поисковики собирают и вывозят фрагменты воздушного судна.

Причины крушения выясняет специальная комиссия.