Собиравшийся сбросить ребенка с 14 этажа иркутянин объяснил свой поступок

Житель Иркутска, который несколько часов удерживал трехлетнего мальчика на парапете балкона и обещал сбросить его с 14 этажа, объяснил свой поступок.

В распространенной Следственным комитетом по Иркутской области видеозаписи допроса мужчина признается, что таким образом хотел привлечь внимание своей жены.

Напомним, трагедию удалось предотвратить. После переговоров мужчина занес мальчика в квартиру, самого иркутянина задержали и увезли в СК. Учитывая, что ситуация экстренная, переодеться подозреваемому не дали, в кабинете следователя он сидит в домашней одежде. На его руках - наручники.

Мальчик, несмотря на все пережитое, вел себя стойко, госпитализация ему не потребовалась. Сейчас он со своей мамой.

Мужчину подозревают в приготовлении к убийству малолетнего ребенка. По предварительным данным, причиной случившегося стали конфликты в семье.