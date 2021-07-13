Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в российском ВВП

Доля нефтегазового сектора в российском ВВП в 2020 году составила 15,2%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова.

В целом ВВП в прошлом году составил почти 107 триллионов рублей. На долю нефтегазового сектора приходится 16,3 триллиона рублей.

По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, в Норвегии вклад нефтегазового сектора в экономику составляет 14%, в Казахстане - 13,3%. При этом в Саудовской Аравии доля нефти газа в ВВП - 50%, в ОАЭ - 30%. В США нефтегазовый сектор приносит 8% ВВП.

В своих расчетах Росстат учитывал предприятия, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа, а также производством продуктов их переработки.

Ранее аналитики Bank of America опубликовали прогноз, согласно которому к 2022 году цена на нефть Brent может вырасти до 100 долларов за баррель.

В свою очередь, эксперты Международного энергетического агентства спрогнозировали полное восстановление спроса на нефть в 2022 году. По прогнозам аналитиков, участникам ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче.