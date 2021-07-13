Захарова оценила данные о причастности ЧВК США к убийству президента Гаити

Отсутствие международной реакции на последние сведения об исполнителях убийства президента Гаити удивляет. Такое мнение в своем официальном Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ну и где? Где санкции, заявления "семерки", истерика американских правозащитников? А повод более чем ужасающий", - написала она.

Захарова отметила, что в Гаити направилась делегация из США, чтобы прояснить ситуацию вокруг американской ЧВК, сотрудников которой обвиняют в причастности к убийству гаитянского президента.

"Но главная новость пришла сегодня - по сообщениям американских СМИ, несколько задержанных в связи с убийством Жовенеля Моиза были информаторами правоохранительных органов США, в том числе ФБР", - подчеркнула Мария Захарова.

Накануне телеканал CNN сообщил, что ряд лиц, участвовавших в нападении на Моиза, ранее были информаторами правоохранительных органов Соединенных Штатов, в частности, ФБР и Управления по борьбе с распространением наркотиков США.