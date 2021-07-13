Зюганов согласился с оценками текущей ситуации на Украине в статье Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что разделяет оценку текущей ситуации на Украине, которую президент РФ Владимир Путин дал в своей статье на эту тему.

Напомним, что статья главы государства была опубликована накануне на сайте Кремля. В ней Путин, в частности, заявил, что возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. И подчеркнул, что подлинная суверенность Киева возможна именно в партнерстве с Москвой.

Геннадий Зюганов заявил в комментарии "Интерфаксу", что согласен с высказываниями президента о нынешней ситуации на Украине. Он напомнил еще один тезис Путина - о том, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России. "Украинские власти выбрали абсолютно ложный путь и попали в полуколониальную зависимость от Запада - я здесь на 200 процентов с Путиным согласен, - отметил Зюганов. - Это - позорная участь братского народа, который попал как кур в ощип".

Он также поддержал президента в том, что без партнерства с Россией Киеву не удастся выбраться из этого ярма. По словам лидера коммунистов, он разделяет необходимость тесного единства и взаимодействия РФ и Украины на основе исторического единства.

Вместе с тем лидер КПРФ заметил, что "не согласен с оценками советской эпохи", хотя и назвал статью президента интересной и полезной "с историко-культурной точки зрения".