Академик Румянцев: Расширение программы неонатального скрининга выведет педиатрию на новый уровень

Новости

Эксперт раскритиковал военную активность США в Черном море 12:38
Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии 12:33
Профессор РАН Мажуга: Сотрудничество России с ЦЕРН выходит на новый уровень 12:32
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной 12:29
ЦИК заверил списки Российской партии свободы и справедливости 12:14
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов 11:57
В Якутии инспектор-кинолог продала служебную собаку 11:57
Испания перешагнула рубеж в четыре миллиона заболевших COVID-19 11:54
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров 11:46
Оперштаб: В Москве выявлено 3 966 новых случаев COVID-19 11:45
Переговоры между ЦСКА и "Миланом" по Влашичу зашли в тупик 11:37
Фирменный поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тысяч пассажиров 11:34
Шойгу проверит соединения и воинские части в Ростове-на-Дону 11:32
На Среднем Урале запретили мероприятия с участием более 500 человек 11:29
Москвичам начали предлагать временные татуировки с QR-кодами 11:28
Михаил Боярский заболел коронавирусом 11:28
Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи 11:20
В центре Петрозаводска из окна квартиры открыли стрельбу 11:13
Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ 11:11
Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ 11:09
Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта 10:51
Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок 10:51
Названы продукты, которые опасно есть в жару 10:47
В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре" 10:41
Курского врача будут судить за убийство медсестры 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 12:02
Рубрика: Общество

Академик Румянцев: Расширение программы неонатального скрининга выведет педиатрию на новый уровень

Текст: Анна Полтавцева

Улучшить диагностику детей с наследственными и врожденными заболеваниями в России и таким образом существенно снизить детскую смертность позволит расширение программы неонатального скрининга. Об этом главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев заявил в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки "Единой России". Темой встречи стало расширение программы неонатального скрининга в России.

Фото: Алена Бжахова
Доктор Румянцев: Программе реабилитации в России нужна четкая законодательная база

Румянцев отметил, что на сегодняшний день как в Москве, так и на федеральном уровне предпринимаются серьезные усилия по модернизации здравоохранения. Так, в рамках программы Сергея Собянина "Вместе создаем лучший город Земли" заявлены планы по строительству миллиона квадратных метров новых медицинских объектов до 2024 года, в том числе строительство шести суперсовременных стационарных скоропомощных комплексов и шести многопрофильных корпусов больниц. Это откроет возможности полного медицинского обследования для каждого москвича. Тем не менее ряд направлений работы, таких как обследование здоровья младенцев следует усилить, считает детский врач.

"Расширение программы неонатального скрининга может более чем втрое увеличить количество выявленных редких заболеваний у новорожденных детей. Также эта диагностика позволит улучшить качество лечения многих других заболеваний раннего возраста, в том числе и широко распространенных, и выведет нашу педиатрию на новый уровень", - сообщил Румянцев.

Он отметил, что сейчас программа неонатального скрининга касается около одной тысячи маленьких пациентов. Тогда как новый перечень может помочь в лечении шести-семи тысяч детей. В частности, в группу риска развития вторичных иммунодефицитов входят и все недоношенные дети, которые составляют до 25% от всех родившихся, отметил Александр Румянцев.

По мнению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава России Сергея Куцева, расширение программы неонатального скрининга - заслуга всего медицинского сообщества. "В год мы выявляем около 200 детей с орфанными заболеваниями. Казалось бы, это не так много. Но орфанных заболеваний более 6000, и если сложить все эти цифры, то мы получим уже десятки тысяч больных детей. Если мы можем им помочь, мы обязаны двигаться в этом направлении", - считает Куцев.

Неонатальный скрининг позволяет лечить заболевания еще до появления первых симптомов и таким образом в большинстве случаев не просто исключить инвалидность или гибель ребенка, а получить здоровых членов общества, подчеркнул главный специалист по медицинской генетике России.

Александр Румянцев в свою очередь напомнил, что правительство РФ расширило перечень заболеваний, которые будут выявляться с помощью неонатального скрининга с нынешних пяти до 36.

По мнению Румянцева, чтобы лечение детей с выявленными заболеваниями было эффективным, необходимо создать рабочую группу, в которую войдут ведущие педиатры, генетики, неонатологи и другие специалисты. Такая группа могла бы разработать подробные методические рекомендации по интерпретации результатов неонатального скрининга. Эти рекомендации легли бы в основу протоколов оказания помощи для каждого заболевания, подчеркнул академик Румянцев.

Заведующая Лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра Москвы Екатерина Захарова считает, что благодаря развитию неонатального скрининга в России произошла настоящая орфанная революция. "Если в нашей стране сформируется комплексная система скрининга, если мы будем готовить достаточное количество консультантов-генетиков, мы можем добиться выдающихся результатов и обойти по масштабам скрининга многие европейские страны, вплотную приблизившись к мировому лидеру в этой области - США", - подчеркнула Захарова.

Фото: Анна Грибкова
Центр Дмитрия Рогачева разработал неонатальный скрининг для предупреждения опухолей

Главный аллерголог-иммунолог Московской области Андрей Продеус обратил внимание на экономический аспект программы неонатального скрининга. По мнению Продеуса, благодаря развитию программы отечественное здравоохранение получит возможность экономить средства на лечении. "Каждый регион, где будет проводиться работа по развитию скрининга, выйдет на новый уровень по лечению других заболеваний, вырастет качество оказания медпомощи в целом. Умение лечить более тяжелые заболевания позволит лучше лечить базовые, уже привычные болезни", - заявил главный аллерголог-иммунолог Московской области.

15 июня 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о расширении в России программы неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания, включая дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием. Сейчас в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи включен скрининг новорожденных на пять заболеваний, его планируется расширить до 36. Скрининг новорожденных на наличие спинальной мышечной атрофии и пренатальные исследования на наследственные и врожденные заболевания может быть введен в России уже с 2022 года.

Общество Здоровье Общество Семья и дети

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным