Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии

С призывом вернуть "атмосферу добрососедства в общий европейский регион и смотреть друг на друга как добрые соседи, друзья и партнеры" призвали в своем обращении к народам Латвии и Литвы белорусские партии, профсоюзы и общественные объединения. "Белорусы ничем и никогда не угрожали вам, и с нашей стороны вы никогда и ничего не опасались", - констатируется в документе, которое в среду цитирует БЕЛТА.

Как же могло случиться, задаются в этой связи вопросом представители белорусской общественности, что веками проверенную дружбу и взаимопонимание, экономическое и гуманитарное сотрудничество поставили на грань существования амбиции некоторых представителей правящих элит в прибалтийских странах?

"Разве можно было представить, что государственный флаг Беларуси будут снимать со столичного флагштока латвийские политики, а Вильнюс станет официальным прибежищем тех, кто предал белорусский народ? Не кажется ли вам, дорогие соседи, что кто-то сознательно занимается подменой понятий и смыслов, вбивая клин в отношения между нашими странами? И делается это отнюдь не в Минске", - убеждены авторы послания.

Им непонятно стремление некоторых политиков и дипломатов Литвы и Латвии насолить близким соседям и партнерам в угоду брюссельской бюрократии. Более того, из этих стран звучат призывы "затянуть экономическую удавку на шее белорусского народа".

В этой связи в документе напоминают европейским политикам, что правило бумеранга никто еще не отменял, а секторальные санкции в отношении РБ уже болезненно бьют по экономике ее соседей. В качестве примера в обращении приводится белорусский транзит, на который приходилась треть загрузки Клайпедского порта. "Беларуськалий" сможет легко заместить основной объем транзита, а проиграет Литва, из порта которой белорусский калий может уйти навсегда. Еще одной жертвой политической близорукости авторы называют Литовские железные дороги, четверть грузовых перевозок которого обеспечивает Беларусь.

В обращении приводятся данные министерства коммуникаций и транспорта Литвы, которое подтверждает, что национальная железнодорожная группа может потерять 20 процентов грузооборота, или до 14 млн евро доходов в год. И это только по удобрениям.

А ведь все могло бы быть совсем иначе, полагают в Минске, и от конструктивного сотрудничества двух стран выигрывали бы, прежде всего, простые люди. В качестве примера авторы ссылаются на проект Белорусской АЭС, которую белорусы предлагали соседям совместно эксплуатировать с учетом высокой цены на электроэнергию в странах Балтии. Но вместо позитивного ответа в Вильнюсе стали добиваться закрытия энергетического объекта. В итоге станция работает, Литва испытывает острый дефицит электроэнергии, а ее граждане, соответственно, страдают от высоких цен на нее, констатируется в документе.

Столкнулись с дополнительными затратами времени и топлива, говорится в обращении, и балтийские авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, хотя еще совсем недавно рейсы между Минском и Ригой были крайне востребованы. Кстати, по оценкам главы airBaltic Мартина Гаусса, если нынешняя ситуация затянется, авиаперевозчик в Риге потеряет около двух миллионов евро в год.

Затронут в документе и вопрос национальной безопасности, отмечает агентство. Белорусские пограничники надежно обеспечивали безопасность Литвы от наркотрафика и мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Сейчас в Вильнюсе жалуются, что страну накрыла волна нелегалов, следующих в ЕС транзитом через Беларусь. "И если раньше мы брали на себя всю нагрузку по защите Литвы от них, то теперь, в условиях санкций, вряд ли сможем и дальше тратить огромные деньги на то, чтобы охранять вас от внешних угроз так, как это делалось раньше", - резонно комментируют ситуацию в Минске.

Как бы то ни было, но деловое партнерство, выражают уверенность белорусские общественные лидеры, было очень выгодным и для Литвы, и для Латвии. Оно "давало работу вашим семьям, пополняло ваш государственный бюджет, из которого выплачиваются зарплаты учителям и врачам, пенсии старикам, пособия детям. Но даже не в деньгах счастье. Счастье - это когда сосед хороший, готовый помочь в трудную минуту".

Напомнив, что в Минске с уважением отнеслась в свое время к европейской интеграции Латвии и Литвы, поскольку определять стратегический курс своего развития - суверенное право независимых государств, по той же причине, поясняют авторы обращения, республика "рассчитывала и рассчитывает сегодня, что вправе ожидать подобного уважения к собственному пути развития".

Обращаясь к народам Литвы и Латвии, авторы призывают не поддаваться влиянию и кучки беглых политиканов. "Все в ваших руках. Мы, белорусы, хотим и дальше жить в мире и согласии с другими странами и всеми народами. Давайте прислушаемся к голосу разума и истинным устремлениям наших народов!" - резюмируют представители общественных объединений Беларуси.