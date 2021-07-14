Дирижер Дмитрий Матвиенко - о своей музыкальной карьере, талантливой жене и волшебной палочке

В июне белорусский дирижер Дмитрий Матвиенко, получивший прекрасное консерваторское образование в России, победил в престижном международном конкурсе дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене.

Дмитрий стал обладателем первой премии и приза зрительских симпатий. Сегодня он работает в Большом театре оперы и балета Беларуси.

Дмитрий, судя по вашей биографии, вы изначально ориентировались на российский или даже европейский музыкальный мир?

Дмитрий Матвиенко: Мои педагоги в Республиканском музыкальном колледже при Белорусской академии музыки Ирина Денисова, Марина Пороховниченко, Вера Густова всегда говорили мне: если ты готовишься к серьезной музыкальной карьере, то учиться надо ехать в Россию.

У вас две консерватории за плечами - Санкт-Петербургская и Московская. Зачем так "много"?

Дмитрий Матвиенко: В Санкт-Петербурге я учился на хоровом отделении у профессора Татьяны Ивановны Немкиной. Потом мы поехали с женой в Пермь, где поработали полтора сезона у Теодора Курентзиса в хоре musicAeterna театра оперы и балета. В Питере у меня получилось неполное высшее образование, я проучился три курса и ушел, прежде всего потому, что за второе высшее образование надо платить - на тот момент около пяти тысяч долларов в год. Решил, лучше просто перепоступить на симфоническое отделение в Московскую консерваторию.

Как вы попали к Теодору Курентзису?

Дмитрий Матвиенко: Мы перебрались туда вместе с моей женой, оперной певицей Надеждой Кучер. Надежду пригласили как солистку. Теодор как раз переехал из Новосибирска, стал главным дирижером пермского театра, ему надо было набирать свою труппу и в оркестр, и в хор, и своих солистов. Мы попали в эту струю. Сначала пригласили Надю, а Надя сообщила, что у нее есть еще и я. Меня прослушали и сказали: супер, хотим с тобой сотрудничать. В итоге полтора сезона я там проработал артистом хора. К сожалению, хормейстерской работы там не было, только пару раз с ней соприкоснулся.

Мои педагоги говорили: если готовишься к серьезной музыкальной карьере, то учиться надо в России

Теодор Курентзис - признанная фигура в мире классической музыки. Вы взяли что-то у него для своей дирижерской манеры?

Дмитрий Матвиенко: Все музыканты, которые соприкасаются с Теодором, работают с ним, что-то от него перенимают. В моем случае, поскольку я и дальше хотел заниматься этой профессией, я много за ним наблюдал, наблюдаю и еще буду наблюдать. Мы поддерживаем контакт. Общались два месяца назад перед конкурсом в Дании, он подсказывал мне некоторые интересные вещи в симфониях Брамса, Малера, мы что-то обсуждали. Теодор Курентзис - один из мастеров, который влиял и влияет на меня на пути моего творческого становления.

Недавно вы сказали, что время дирижерского диктата в музыке прошло. Дирижер сойдет со своего пьедестала?

Дмитрий Матвиенко: Это давно произошло. Уже существуют оркестры без дирижера. Со временем слушатели будут переходить на другую музыку, перестанут ходить на Верди, Пуччини или Чайковского в театры и филармонии. И связано это прежде всего с развитием гигантской развлекательной индустрии и цифровизацией общества. Пандемия это показала: сколько оркестров открыли свои музыкальные платформы, сколько блестящих концертов прошло онлайн. Наша профессия "усохнет" в будущем за ненадобностью. В этом смысле я пессимистически настроен.

Дмитрий, на заре вашей карьеры вы пели в хорах и ансамблях Мариинского театра и Смольного собора...

Дмитрий Матвиенко: Да, я немного попел в хоре Смольного собора у Владимира Беглецова. Особенно мне запомнились "Перезвоны" Валерия Гаврилина... На некоторые концерты и гастроли Мариинскому театру требовалась юная кровь. Вообще, на мой взгляд, творческая связка Мариинского театра и Санкт-Петербургской консерватории когда-то была совершенно уникальна, вот почему они выпустили целый конвейер мастеров.

Валерий Гергиев входит в число ваших кумиров?

Дмитрий Матвиенко: Где-то лет в тринадцать я посмотрел его мастер-класс и понял, что это за профессия такая. Гергиев - большой мастер, и никто с этим не поспорит. Если он может играть в день три концерта, это его путь. Теодор Курентзис делает "Реквием" Верди и может ездить с ним год по всему миру, Владимир Юровский создает 30 программ за сезон абсолютно разных жанров, и делает их блестяще. Кто-то всю жизнь занимается веризмом. У всех разные пути.

Дмитрий, не могу не спросить о вашей супруге, оперной певице Надежде Кучер, чьим поклонником являюсь. В 2015 году она получила Гран-при конкурса оперных певцов BBC в Кардиффе в Великобритании, признана лучшей певицей мира. Как две звезды уживаются в одной семье?

Дмитрий Матвиенко: Прекрасно. Но мне кажется, что случай у нас действительно уникальный. Я горжусь Надей и надеюсь, что моя победа в Копенгагене теперь даст нам возможность больше работать вместе, в том числе и на международной арене. За 12 лет вместе у нас было не так много совместных концертов и спектаклей. И то они появились в последнее время благодаря Большому театру Беларуси: "Травиата", "Реквием", новогодний концерт...

Муж-дирижер может повлиять на карьеру жены-солистки?

Дмитрий Матвиенко: Можно придумать все что угодно сегодня, но купят ли проект или спектакль менеджеры, агенты, будет ли он им интересен?

Для Большого театра Беларуси вы готовите постановку оперы Сен-Санса "Самсон и Далила".

Дмитрий Матвиенко: Премьера планируется на середину декабря. Режиссером выступит наша прославленная солистка и режиссер Оксана Волкова, наше знаменитое меццо-сопрано. Она уже выпускала в Большом премьеру оперы "Виллисы. Фатум" Пуччини. С нетерпением жду нашей премьеры. Потрачу все свои силы на то, чтобы она стала событием для Минска.

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В ближайшие два сезона благодаря победе в конкурсе имени Николая Малько у дирижера Дмитрия Матвиенко запланировано 24 концерта по всему миру с разными оркестрами.