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14.07.2021 15:38
Рубрика: Легковые авто

Франция и Германия выступают против запрета машин с ДВС

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

ЕС в ближайшие 10-15 лет планирует прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, однако в стане "зелёной" Европы есть противники такой инициативы.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как ни странно, это Франция и Германия - страны, которые обладают мощным автомобильным промышленным комплексом. Окончательную стратегию по борьбе с выбросами огласят до конца текущей недели: предварительно, к 2030 году общие выбросы CO2 должны снизиться на 55-65% по сравнению с 1990 годом, а к 2035 году автомобили и вовсе должны перестать "чадить", то есть выбросы от транспорта должны быть сведены к нулю.

Представители Франции и Германии высказались против таких сроков: они считают, что "обнуление" выбросов нужно сдвинуть по крайней мере до 2040 года. Министр транспорта Германии Андреас Шойер в беседе с немецким информационным агентством DPA заявил, что всё должно быть "технически осуществимо", намекая на то, что в указанные сроки инициативы парламентариев будут практически нереализуемыми.

Франция поддерживает инициативу сокращения выбросов на 55% к 2030 году, но, по сообщению анонимного источника из администрации президента Эммануэля Макрона, власти страны придерживаются мнения, что гибриды должны остаться на рынке чуть дольше. Основное опасение заключается в том, что запрет на машины с ДВС может привести к потере многих рабочих мест.

По данным La Plateforme Automobile, лоббистской группы французской автомобильной промышленности, для осуществления перехода к новому рынку автомобилей без ДВС необходимы будут инвестиции со стороны государства в размере 17,5 млрд евро, но проблема с потерей рабочих мест не исчезнет: производство электрокаров менее трудоёмкий процесс, поэтому к 2035 году на улице могут оказаться примерно 100 000 человек, занятых на производстве сегодня.