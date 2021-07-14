Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается. Об этом РИА Новости сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас в Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Шестого июля 21 участник был привит первым компонентом. По словам ученого, у двух детей была температура 37. "Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину", - рассказал Гинцбург о ходе испытаний. Он предположил, что если бы не измеряли температуру, то дети ее и не заметили бы.

Вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября, "мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем". Гинцбург добавил, что в последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением COVID-19. Необходимо их защитить, подчеркнул ученый.

Ранее Александр Гинцбург заявлял, что в случае с детьми особенностей проведения исследований вакцины от коронавируса нет, это повторение тех же клинических испытаний, которые были у взрослых, за исключением того, что будут подобраны различные концентрации "Спутника V" для каждого возраста. "Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся", - отметил он.