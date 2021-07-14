Новости

Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 06:26
Сильный ливень затопил дороги в Улан-Удэ 06:23
МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности 05:59
Жительница Приморья вытащила ребенка из-под колес поезда 05:19
В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару 05:14
За две недели в турецкую Анталью прилетели более 300 тысяч россиян 04:56
В Охотском море загорелся катер, один человек погиб 04:26
Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару 04:24
Врачи предупредили о длительном выпадении волос после COVID-19 03:55
В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира 02:59
WSJ: В США выросли темпы заболеваемости коронавирусом 02:24
Один человек погиб во время беспорядков на Кубе 01:52
Более 1,1 тысячи мигрантов погибли при попытке добраться до Европы морем 01:34
Зеленский выбрал кандидата на место подавшего в отставку Авакова 00:57
Мальта отказалась от идеи пускать только вакцинированных от COVID-19 00:57
Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
Рэпера расстреляли на выходе из тюрьмы Чикаго 13.07.2021
Эксперты ожидают снижения цен на мясо и птицу 13.07.2021
Боевики "Талибана" казнили группу афганских спецназовцев при попытке сдаться 13.07.2021
Путин назвал адресатов своей статьи про единство русских и украинцев 13.07.2021
Косачев объяснил задержку регистрации "Спутника V" за рубежом 13.07.2021
Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа 13.07.2021
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 06:26
Рубрика: Общество

Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, для этого все делается. Об этом РИА Новости сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Гинцбург назвал сроки изменения вакцины от COVID в случае серьезной мутации вируса

Сейчас в Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Шестого июля 21 участник был привит первым компонентом. По словам ученого, у двух детей была температура 37. "Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину", - рассказал Гинцбург о ходе испытаний. Он предположил, что если бы не измеряли температуру, то дети ее и не заметили бы.

Вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября, "мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем". Гинцбург добавил, что в последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением COVID-19. Необходимо их защитить, подчеркнул ученый.

Ранее Александр Гинцбург заявлял, что в случае с детьми особенностей проведения исследований вакцины от коронавируса нет, это повторение тех же клинических испытаний, которые были у взрослых, за исключением того, что будут подобраны различные концентрации "Спутника V" для каждого возраста. "Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся", - отметил он.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным