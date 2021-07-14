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14.07.2021 17:05
Рубрика: Легковые авто

Haval выпустит новый кроссовер Monster. Он рассекречен на фото

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайское патентное ведомство опубликовало фотографии новой модели Haval - компактного кроссовера Monster. В будущем он сможет похвастаться гибридной силовой установкой и автопилотом.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Haval Monster - серийная версия концепта XY, который доберётся до конвейера с минимальными поправками в дизайне. Оформление выхлопа - по два "дула" с каждой стороны или трапеции - можно будет традиционно выбрать, как и цвет ярких вставок сверху решётки радиатора, в бамперах и боковых молдингах.

Длина Haval Monster составляет 4780 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1675 мм. Размер колёсной базы - 2800 мм. То есть новинка от Haval - одноклассник Kia Sorento.

Пока в качестве силового агрегата заявлена пара из 184-сильного турбомотора 1,5 литра и 7-ступенчатого "робота". Согласно сертификационным документам, расход топлива на 100 км/ч составляет 7-7,2 литра.

В будущем у кроссовера появится гибридная версия с силовой установкой L.E.M.O.N. DHT последовательно-параллельного типа.

Haval Monster получит новую телематическую систему собственной разработки концерна Great Wall - Coffee Intelligent, которая хранит данные в "облаке" и позволяет держать связь с машиной через смартфон. Но для телематики нужны чипы, которых пока, как известно, катастрофически не хватает.

В продаже Haval Monster появится в этом году. О планах по выводу новинки на другие рынки пока ничего неизвестно, но в России налажен выпуск соплатформенного Jolion, поэтому не исключено, что Monster при условии интереса со стороны рынка и наличия свободных мощностей на заводе в Туле, может появиться в нашей стране.

Фото: www.autohome.com.cn
#Haval