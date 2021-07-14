Kia представила обновленное семейство Ceed

В компании Kia отношение к Ceed особенное: именно автомобили сегмента C-класса сыграли большую роль в укреплении позиций бренда в Европе. Отсюда - регулярные обновления, и на этот раз оно масштабное.

Ceed это не трое из ларца, одинаковых с лица: у каждой версии - индивидуальный дизайн. Новые фары с интегрированными ДХО получили все, но, например, у гибридных модификаций установлена "глухая" решётка радиатора, а у спортверсии GT она состоит из двух элементов и покрыта чёрным глянцем с красными акцентами.

Фонари у хэтчбеков Ceed GT-Line и GT тоже уникальные: их рисунок образован 48 элементами в виде сот в пять рядов. Пересмотрены бамперная группа, линейка колёсных дисков, в которой появилось три новых варианта, палитра цветов кузова пополнилась четырьмя новыми - всего их 13.

Фото: Пресс-служба Kia.

В салоне изменились материалы обивки, в списке вариантов отделки - четыре новых, и выбирать теперь можно из девяти. Точечно и в зависимости от версии обновили селектор трансмиссии, покрытие панели индикации включенного режима коробки передач.

Максимальную диагональ дисплея мультимедиа увеличили до 10,25 дюйма, комплекс лучше распознаёт голосовые команды, умеет запоминать настройки систем машины и хранить их в "облаке", а обновлённая приборная панель 12,3 дюйма получила улучшенную графику, новые темы и варианты конфигурации.

Комплекс систем помощи водителю Drive Wise модернизирован. Например, на смену системе оповещения о наличии помехи в "слепой" зоне пришла технология активного уклонения от столкновения: автомобиль, распознав угрозу столкновения, при продолжении совершения водителем манёвра вмешается в процесс управления. Система слежения за состоянием водителя избавит от сигналов на светофоре, если чуть зазеваться и пропустить зелёный цвет: новая версия DAW+ распознаёт начало движения автомобиля впереди и, когда он начинает движение, на экране загорается соответствующая пиктограмма.

Фото: Пресс-служба Kia.

Управление ассистентом поддержания движения в полосе LFA и адаптивного круиз-контроля реализовано теперь по отдельности, поэтому LFA можно заказать и на версиях с механической коробкой передач.

Активировать камеру заднего вида теперь стало возможным при движении вперёд, а ассистент выезда с парковки задним ходом при обнаружении угрозы столкновения слева или справа не только подаёт сигнал, но и может автоматически затормозить.

Kia Ceed получили новые двигатели ещё осенью 2020 года, но на премьере обновлённого семейства их позиционировали, как обновку. Напомним, бензиновый 1,5 T-GDi Smartstream мощностью 160 л.с. пришёл на смену 1,4 T-GDi. Он может агрегатироваться как 6-ступенчатой МКП, так и 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями.

В мягко-гибридных EcoDynamics+ версиях двигатель 1,5 литра имеет 48-вольтного помощника - стартер-генератор, но в таком случае выбора коробки передач нет - только DCT.

Дизель на 136 л.с. доступен только в составе мягко-гибридной силовой установки, где работает в паре с "роботом" или интеллектуальной МКП iMT с педалью без механической связи со сцеплением (переключение передач производится вручную).

Фото: Пресс-служба Kia.

Новинкой в линейке стал 120-сильный мягкий гибрид на базе литрового T-GDI.

Полноценный гибрид (PHEV) создан на основе бензинового "атмосферника" 1,6 GDi мощностью 141 л.с. Трансмиссия - 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Запас хода на электричестве - 57 км. Ёмкость аккумуляторной батареи 8,9 кВт∙ч.

"Заряженный" Kia Ceed GT оснащается бензиновой "турбочетвёркой" 1,6 T-GDi мощностью 204 л.с., она спарена с "роботом" 7DCT.

Производство обновлённого семейства Kia Ceed начнётся в Словакии в августе, продажи автомобилей в Европе начнутся в четвёртом квартале этого года. До России новинки доберутся, вероятно, только в следующем году.

Актуальные цены на дореформенный хэтчбек Kia Ceed начинаются от 1 434 900 рублей, универсал модели стоит минимум 1 474 900 рублей, ProCeed - от 1 839 900 рублей, кроссовер XCeed обойдётся в 1 754 900 рублей.