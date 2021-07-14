Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов

Решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами будет принято после того, как африканскую страну посетит российская делегация, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Египет отправятся российские специалисты, которые оценят эпидситуацию в стране. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба, после этого будет принято решение о возобновлении авиасообщения с популярными курортами в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Авиасообщение между Россией и Египтом не осуществлялось с ноября 2015 года после крушения самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В ФСБ катастрофу квалифицировали как теракт.

Еще в апреле президенты России и Египта договорились о возобновлении авиасообщения, 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты.