По всей России для школьников открылись "Инженерные каникулы"

Волшебное время - каникулы: "в них места нет грусти, печали...". А сегодня у школьников появилась дополнительная возможность попробовать себя в моделировании, в работе на супероборудовании, познакомиться с новейшими технологиями.

В городе Кингисепп Ленинградской области занятия "Кванториума" временно проводят в школе No 6. Его здание откроется в конце августа. В смене более 90 детей от 10 до 17 лет. На занятия они приходят три раза в неделю. В IT-квантуме ребята учатся основам программирования. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

По всей стране открылись "Инженерные каникулы". В рамках нацпроекта "Образование" работают 135 детских и 70 мобильных технопарков "Кванториум", 71 центр цифрового образования "IT-куб".

На базе детского технопарка "Кванториум" в Липецкой области стартовала программа "Город профессий". Первая смена уже закончилась. "Было очень непросто сказать им: "Да, дорогие, ваша смена завершилась, начинается вторая, для других", - рассказывает начальник лагеря Ольга Тагинцева. - А потом увидели, что первые участники лагеря регистрируются на третью смену. Значит, наша школа их задела, разбудила интерес".

Организаторы постарались не просто показать ребятам профессии будущего, но и познакомить их с людьми, которые нашли свое призвание. Так, гостем "Города профессий" стал реконструктор Павел Семенов. Он организатор известного далеко за пределами Центральной России фестиваля "Русборг". А значится ли его профессия в официальных атласах и списках, не столь важно. После встречи, на которой дети выпытали у реконструктора все особенности средневековых доспехов и оружия, участники лагеря сделали вывод: важно найти себе дело по душе и превратить его в профессию.

"В конце смены определили как самые популярные профессии, так и те, которые современным детям не слишком интересные", - отмечает Ольга Тагинцева. Именной буклет, где каждый записывал свои впечатления от каждой из предложенных 12 профессий будущего, показал: специальности, связанные с IT-технологиями, компьютерным дизайном, робототехникой, - все это и есть мечты современных школьников.

Именной буклет показал: профессии, связанные с IT-технологиями, компьютерным дизайном, робототехникой, - это и есть мечты современных школьников

Одни стремятся стать оператором многофункциональных робототехнических комплексов. Вторые - проектировать интерфейсы беспилотной авиации. Третьи - разрабатывать туристические маршруты и тур-навигаторы, а четвертые - оберегать парки от вредного влияния.

В городе Кингисеппе Ленинградской области тоже стартовали "Инженерные каникулы: IT.Cosmo.Robo". Реализует его детский технопарк "Кванториум" в рамках нацпроекта "Образование". Сам "Кванториум" откроется в конце августа, сейчас в помещениях заканчивается ремонт. Но работа уже началась. "Инженерные каникулы" проводятся на базе школы N 6 города Кингисеппа. В смене 90 детей от 10 до 17 лет.

Директор кингисеппского "Кванториума" Елена Патракова говорит, что учеба совсем не похожа на ту, что организована в летних школьных лагерях. Дети приходят на конкретные занятия четыре-пять раз в неделю на два часа. Обучение идет по трем направлениям.

Так, на IT ребят знакомят с основами программирования, узнают особенности написания кода, языки программирования. Смена продлится две недели. По ее итогам ребята должны создать небольшую программу. В направлении Промробоквантум ученики программируют роботов. Те, кто попали в поток, связанный с космонавтикой, изучают спутники, причем не только в теории. В финале своей смены ребята должны будут запустить на орбиту собственную ракету.

Всего в "Инженерных каникулах" в Кингисеппе запланировано три смены. Все занятия проводят бесплатно. Детям ничего покупать не надо: все материалы они получают на месте.

Летние университеты

В России в июле стартовал международный проект "Летний университет-2021". Две недели двенадцать ведущих университетов из семи федеральных округов - от Калининграда до Владивостока - провели занятия по 19 дополнительным программам для 675 студентов из Беларуси.

Среди "летних университетов" был и Сочинский государственный университет. Сюда приехали 25 студентов второго и третьего курсов, которые изучают направления "Туризм и индустрия туризма" и "Международный туризм" в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

Проект проходит при поддержке Минобрнауки РФ. А координатором стал Псковский государственный университет, который принял 150 ребят из Беларуси. Это будущие филологи, журналисты, специалисты по истории и регионоведению.

Подготовили Ирина Белова, Ульяна Вылегжанина