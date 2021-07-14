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Крыло из российских композитов установлено на МС-21-300

На заводе Корпорации "Иркут" завершена стыковка левой консоли крыла к фюзеляжу самолета МС-21-300. Ранее на него установили центроплан и правую консоль крыла. Этот Самолет предназначен для поставки первому заказчику.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Консоли крыла и центроплан изготовлены из российских полимерных композиционных материалов на предприятии "АэроКомпозит-Ульяновск".

В ближайшее время специалисты Иркутского авиационного завода приступят к монтажу систем самолета.

Как рассказали специалисты "Иркутск", Отечественные материалы для производства композитных конструкций разработаны при участии МГУ и предприятий Росатома. При изготовлении крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

Применение жестких и легких композиционных материалов позволило разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета МС-21, что, в свою очередь, дало возможность увеличить диаметр фюзеляжа для повышения комфорта пассажиров.

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Фото: Пресс-служба ЦИАМ
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