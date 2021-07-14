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14.07.2021 13:28
Рубрика: Происшествия

Петербургский суд отказался выпускать из СИЗО блогера Хованского

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд не стал выпускать обвиняемого в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского из следственного изолятора, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Напомним, блогера, у которого около 4,5 миллиона подписчиков, обвиняют в том, что он записал песню, оправдывающую теракт, произошедший во время мюзикла "Норд-Ост".

По версии следствия, блогер преследовал цель поучаствовать в формировании идеологии терроризма и сам он был убежден в ее привлекательности. В ролике, записанном на стриминговой платформе, следователи увидели пропаганду терроризма и призыв к осуществлению подобных деяний.

Сам Хованский частично признал предъявленные ему обвинения. 10 июня, когда блогеру избирали меру пресечения, он просил отпустить его под домашний арест или ввести запрет на определенные виды деятельности.

Но суд согласился с позицией следствия, и блогер был арестован. В частности, заключение под стражу было необходимо, по версии следствия, для того, чтобы блогер не смог продолжать заниматься террористической деятельностью или удалить ту самую запись, послужившую основанием для возбуждения уголовного дела.

Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая апелляционную жалобу защиты, пришел к выводу, что аргумент о продолжении террористической деятельности стоит убрать. Однако тот факт, что блогер может удалить файл, принял во внимание и суд второй инстанции. Поэтому Хованский продолжит находиться в СИЗО.

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