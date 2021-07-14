Специализированную аудиторию, оснащенную белорусским автогигантом, открыл в екатеринбургском вузе министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.

Новый класс появился на одной из старейших выпускающих кафедр УГГУ - горных машин и комплексов. Она уже несколько лет тесно сотрудничает с БЕЛАЗом.

- Приятно, что мы наконец открываем учебную аудиторию одного из наших ключевых партнеров - компании БЕЛАЗ. Отрадно, что уровень внимания со стороны Беларуси и БЕЛАЗа к нам максимальный. Это второй шаг в сотрудничестве, и я уверен, далеко не последний, - отметил ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве УГГУ и БЕЛАЗа было подписано в 2018 году. Стороны проводят совместные мероприятия, студенты участвуют в чемпионатах компании, причем всегда занимают призовые места. Есть уже первые "образовательные плоды" - запущена магистерская программа "Проектирование горнопромышленного автотранспорта", учебный план которой согласован с БЕЛАЗом.

Диплом первого магистра был посвящен организации работы и ремонта белорусских машин на комбинате "Ураласбест" - проверенном партнере вуза и белорусской компании. Автосамосвалы из Беларуси давно работают в карьере Баженовского месторождения под Асбестом, где уже более ста лет ведется добыча хризотил-асбеста. Сегодня в автопарке комбината одиннадцать 130-тонных машин и десять 55-тонных. Причем один из купленных в прошлом году БЕЛАЗов назвали "Алексей Павлович Ладыженский" - в честь первооткрывателя хризотил-асбеста и основателя первого прииска.

В Уральском горном надеются, что новая учебная аудитория выведет университет на новый уровень подготовки специалистов, работающих с белорусской карьерной техникой, повысит востребованность выпускников.

Одну из стен класса заняла интерактивная панель - можно выводить на экран материалы

Глава Минпрома Беларуси стоял у руля компании 13 лет. По словам Петра Пархомчика, последние три года БЕЛАЗ особое внимание уделяет образованию и подготовке кадров. Автогигант предлагает включать в учебные процессы не только "стационарную" подготовку, но и практику на белорусских предприятиях.

- Образцы техники, которые разрабатываются, направлены на поиск новых видов энергии. Есть отличная возможность участвовать в этой работе, создавать машины будущего, которые будут полностью автоматизированы. Такая техника сейчас проходит промышленные испытания на БЕЛАЗе. Но здесь еще огромнейший пласт работы, участие в ней студентов только приветствуется, - отметил Петр Пархомчик.

За последние годы БЕЛАЗ открыл немало аудиторий, классов, факультетов в российских вузах - в основном горной тематики. Красноярск, Кемерово, Санкт-Петербург, теперь вот Екатеринбург. Кооперация белорусского автогиганта с предприятиями России достигает 50 процентов, самосвалы более чем наполовину состоят из российских комплектующих.

- Так, НПО автоматики активно разрабатывает систему управления для машины. А Уральский дизель-моторный завод работает над следующим поколением двигателей для БЕЛАЗа, - подчеркнул замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

По его словам, белорусская техника уже используется на десяти предприятиях. Например, на добывающих предприятиях ЕВРАЗа, Качканарского ГОКа трудятся десятки машин, столько же задействовано на медных рудниках УГМК, карьерах "Ураласбеста", Высокогорского ГОКа... В общей сложности в карьерах региона работает около 450 тяжелых самосвалов. "Куда бы ни пошли трудиться студенты УГГУ, от встречи с этой техникой им не уйти. Поэтому огромное спасибо белорусским коллегам за новый учебный класс", - подытожил Игорь Зеленкин.

Новая аудитория уже наполнена образцами действующих комплектующих: здесь есть элементы рулевого управления, тормозной системы, системы пуска, питания и охлаждения двигателя карьерных самосвалов грузоподъемностью 30-130 тонн. Размещены плакаты с "деталировкой" узлов и принципов их работы. Одну из стен класса заняла огромная интерактивная панель - можно выводить на экран учебные материалы, презентации и фильмы, проводить видеоконференции. А с помощью VR-шлема студенты смогут наглядно представить себе изученные в теории узлы и агрегаты, да и всю линейку карьерной техники в целом.

- Система позволяет моделировать и отрабатывать аварийные ситуации - в реальной жизни проводить их слишком опасно и дорого. Технологии позволяют демонстрировать учебные материалы, проводить виртуальную сборку-разборку деталей. Преподаватели будут использовать эту систему и для оценки знаний, - рассказала идейный создатель аудитории, профессор кафедры горных машин и комплексов УГГУ Юлия Лагунова.

Большие надежды преподаватели возлагают на универсальный учебный стенд-тренажер по тяговому электроприводу. На нем можно проводить десятки различных лабораторных работ.

- Стенд позволит оттачивать квалификацию рабочих и инженеров горнопромышленных производств, которых у нас огромное множество, например, на "Ураласбесте". Его также можно использовать в научно-исследовательских программах, - продолжила Лагунова.

На церемонию открытия учебного класса Петр Пархомчик привез 180-тонный БЕЛАЗ. И вручил его ... в картонной коробке. Это игрушечная копия настоящего.

- Постараемся заполнить наглядными образцами не только учебный класс, но и вуз. Чтобы не на картинках показывать БЕЛАЗ, как в детском саду, а на реальных образцах, которые нам нетрудно привезти, - прокомментировал глава белорусского минпрома.

А Игорь Зеленкин высказал пожелание, чтобы через год-два-три здесь были уже не макеты, а настоящие БЕЛАЗы, причем не обычные, а беспилотные. И фантастикой это никому не показалось - ведь такие беспилотники уже созданы и проходят испытания в реальных условиях.