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14.07.2021 17:59
Рубрика: Власть

Шойгу: У армии РФ самый высокий в мире процент современного оружия и техники

Текст: Иван Петров
Вооруженные силы России в настоящее время имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди всех армий мира. Такие данные в среду во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону привел министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, российские Вооруженные силы уже достигли показателя в почти 71 процент, а это самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий всего мира.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Глава российского военного ведомства отметил, что этот факт "сегодня все понимают и констатируют". Правда, кто-то со злостью, а кто-то, по словам Шойгу, с одобрением.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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"Если же говорить о Стратегических ядерных силах, то уровень современности у нас там сегодня больше 80 процентов. Если быть точным, 83 процента - это силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита", - рассказал Сергей Шойгу.

За эти успехи военачальник призвал благодарить российских ученых, конструкторов, которые "в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором в 2018 году сказал наш президент во время послания к Федеральному Собранию".

За последние 8-9 лет, по словам главы Минобороны России, удалось кардинально изменить ситуацию в Вооруженных силах, в том числе, и отношение к армии. Но самое главное, подчеркнул министр, это, конечно, "вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ, как одной из самых современных армий мира". "В этом сегодня уже ни у кого нет сомнения, - заверил министр. - Если 9 лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные "консервные банки", и ничего в них в действительности нет, сегодня так уже никто не говорит".

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