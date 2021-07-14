В Раде не исключают досрочных президентских выборов из-за отставки Авакова

Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова, занимавшего этот пост бессменно почти семь с половиной лет, приведет к досрочным президентским выборам, считает депутат Верховной Рады от партии "Оппозицонная платформа - За жизнь" Илья Кива.

По его словам, с уходом Авакова президент Владимир Зеленский не сможет противостоять своим противникам, увеличивающимся как снежный ком каждый день. Следовательно, должны состояться досрочные выборы. И там снова, только в новой роли появится Аваков. "До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!", - написал Кива в своем Telegram-канале.

Во вторник, 13 июля, глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, его отставку должна утвердить Верховная Рада. Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит коалиция. Это решение должны поддержать не менее 226 депутатов.

На место Авакова президент Зеленский предложил кандидатуру народного депутата, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Голосование за отставку Авакова должно пройти в Раде в четверг, 15 июля, а уже в пятницу на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрят кандидатуру Монастырского. Не исключено, что в пятницу за него проголосует и Рада, передает портал strana.ua.