Замир Кабулов прокомментировал сообщения о россиянах в афганских тюрьмах

В тюрьмах Афганистана находятся два-три десятка людей, утверждающих, что у них российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

По словам дипломата, эти люди "просочились" в Афганистан под разными предлогами. "В основном ситуация аналогичная с тем, что происходило в Сирии", - добавил Кабулов.

Напомним, ранее советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся россияне. При этом он не уточнил, каким образом они попали в тюрьмы, связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, которые воюют на территории страны.