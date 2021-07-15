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15.07.2021 12:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ готовится к выходу "экстремальной" версии Lada Niva Legend

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Российская марка Lada готовится к запуску Niva Legend в экстремальной модификации Bronto.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada установила новый рекорд российского рынка. Такого не было 10 лет

Как сообщает Лада.онлайн, 14 июля в дилерскую сеть Lada пришло распоряжение о начале обучения персонала и отдела продаж по Niva Legend Bronto. Также АвтоВАЗ рекомендовал дилерам уже оформлять заказы на поставку данной модели.

По предварительным данным, продажи Niva Legend Bronto должны стартовать через месяц.

"Старт продаж мы объявим централизовано", - цитирует Лада.онлайн пресс-службу АвтоВАЗа.

Напомним, в начале 2020 года Lada выпустила обновлённую Lada Niva Legend (ранее Lada 4x4) с модернизированным салоном. Через некоторое время новый интерьер получили коммерческие модели на базе внедорожника. Аналогичные изменения ожидаются и в Bronto.

В своё время разница в цене между обычной Niva Legend и экстремальной версии составляла 140 000 - 160 000 рублей.

Самую дорогую модификацию модели отличает оригинальная бамперная группа, иная решётка радиатора, расширители арок, защита порогов, грязевая резина, рейлинги, увеличенный до 240 мм клиренс, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы винтового типа, усиленные задний мост и пружины, другие амортизаторы с увеличенными ходами, МКП с передаточным числом главной пары 4.1. Двигатель - 1,7-литровый "атмосферник" мощностью 83 л. с. Коробка - 5-ступенчатая "механика".

#Lada