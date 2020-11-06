Стартовали продажи специальных Lada 4x4 с новым салоном

Бортовые платформы и фургоны Lada 4х4 представляют собой полурамную конструкцию с задней рессорной подвеской.

Бортовая Lada 4x4 способна вместить два европоддона. Крепление груза осуществляется с помощью шести такелажных петель и запорной фурнитуры из оцинкованной стали. Грузоподъёмность - до 580 кг. В качестве опции можно заказать вариант со стеклопластиковым кунгом. Он оборудован пневмоупорами и лампой освещения.

Бескаркасные фургоны Lada 4x4, грузоподъёмностью до 490 кг, предлагаются в четырёх исполнениях: универсальный, хлебный, изотермический и фургоны-рефрижераторы. Каркасные же модификации представлены двумя типами: машина технического обслуживания для мобильных бригад и фургоны с усиленной крышей, рейлингами и лестницей для подъёма на крышу. Возможна установка специальной климатической системы.

Стоимость бортовой Lada 4x4 составляет от 799 000 рублей. Фургон Lada 4x4 стоит от 856 000 рублей. Новинки доступны как в двухместной версии со стандартным грузовым отделением, так и в пятиместной с коротким грузовым отсеком.

Помимо этого, автомобили можно дооснастить офф-роуд пакетом, в который входит усиленные задний мост и передние пружины, амортизаторы с увеличенными ходами, увеличенный до 240 мм дорожный просвет, резина размерностью 235/75 R15 с активным грунтовым протектором, а также самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа спереди и сзади, МКП с передаточным числом главной пары 4.1, понижающая передача в раздаточной коробке, кондиционер.

Отметим, аналогичный офф-роуд набор имеет и Lada 4x4 Bronto. Выход обновлённой версии Bronto затянулся из-за пандемии коронавируса.