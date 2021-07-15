АвтоВАЗ улучшил "экономичные" версии Vesta и Largus: первые фото

Неделю назад президент АвтоВАЗа Николя Мор посетил производственную площадку партнера Lada - ГК "АТС". В рамках этого визита прошла презентация Vesta SW Cross CNG и Largus CNG с оптимизированной конструкцией. В распоряжении "Российской газеты" появились снимки данных моделей, которые могут работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане).

До сих пор двухтопливная Lada Vesta была представлена исключительно в кузове седан. Также впервые можно рассмотреть метановый Lada Largus в обновлённом формате.

Итак, если в Vesta Sedan CNG газобаллонное оборудование (ГБО) устанавливается в багажнике, то в Vesta SW Cross CNG два баллона Vitkovice (объём каждого 36 литров) разместили в нише запасного колеса.

Что касается Largus CNG, то в дорестайлинговом варианте ГБО монтировали в багажном отделении. Новое решение для фургона и пассажирского универсала - газовые баллоны Vitkovice расположены под днищем.

Фото: Пресс-служба ГК АТС.

Сроки выхода и цены Vesta CNG и Largus CNG с оптимизированной конструкцией не сообщаются.

Пока ГК "АТС" и АвтоВАЗ серийно собирают Vesta CNG, дебют которой состоялся в 2017 году. Модель стоит от 958 900 рублей. К слову, в июне текущего года был выпущен 10-тысячный седан Vesta CNG.

Lada Largus CNG вышел на авторынок в 2019 году. Продажи модели прекратились ещё в октябре 2020 года. Задержка с производством Largus Facelift CNG была связана с поиском возможностей для более правильного размещения ГБО с целью увеличения объёма багажника.

Фото: Пресс-служба ГК АТС.