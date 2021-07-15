АвтоВАЗ вышел из простоя, но компенсировать его уже не сможет

Вчера стало известно, что АвтоВАЗ вновь вынужденно, из-за отсутствия электронных компонентов, приостановил производство на линии B0, на которой выпускаются Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero. Сегодня линия заработала в полном объёме.

В группе "Нетипичный АвтоВАЗ" опубликован приказ за подписью Михаила Рябова, исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок. В документе говорится об отмене "чёрной субботы" 17 июля для всех производств в дневную смену. Другими словами, завод, компенсирующий простои в будни работой в выходные, опять же вынужденно сократит объёмы выпуска автомобилей.

17 июля - последняя рабочая суббота, запланированная на текущий месяц. Напомним, что уже с 26 июля АвтоВАЗ и все дочерние общества уходят в единый корпоративный отпуск, который продлится до 15 августа.

Несмотря на проблемы с поставками, АвтоВАЗ продолжает "хантить" новых работников, преимущественно рабочих специальностей. Новым кадрам обещаны "подъёмные" в размере до 50 000 рублей.