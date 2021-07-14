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14.07.2021 14:13
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Largus и Xray

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Компания АвтоВАЗ на один день приостановил выпуск продукции из-за дефицита электронных компонентов. Простой затронул производство ПАП В0, где собирают Lada Xray и Largus, а также Renault Logan и Sandero.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Известна дата, когда Lada Niva Travel начнут выпускать на АвтоВАЗе

"АвтоВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании Bosch Самара", - цитирует ТАСС пресс-службу АвтоВАЗа.

Отмечается, что работники конвейера отправлены в простой в соответствии с Трудовым кодексом с оплатой в 2/3 среднего оклада.

За последние месяцы АвтоВАЗ уже неоднократно останавливал выпуск моделей из-за проблем с поставками электронных комплектующих. Компания даже успела компенсировать отставание введением "шестидневки".

Как ранее заявлял президент АвтоВАЗа Николя Мор, дефицит электрокомпонентов продолжится до конца текущего года и перейдет на часть 2022 года.

Кстати говоря, российский автопроизводитель вывел на рынок Vesta, Xray, Largus и Granta в упрощённой комплектации Comfort Light.

#Lada