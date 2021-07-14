АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Largus и Xray

Компания АвтоВАЗ на один день приостановил выпуск продукции из-за дефицита электронных компонентов. Простой затронул производство ПАП В0, где собирают Lada Xray и Largus, а также Renault Logan и Sandero.

"АвтоВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании Bosch Самара", - цитирует ТАСС пресс-службу АвтоВАЗа.

Отмечается, что работники конвейера отправлены в простой в соответствии с Трудовым кодексом с оплатой в 2/3 среднего оклада.

За последние месяцы АвтоВАЗ уже неоднократно останавливал выпуск моделей из-за проблем с поставками электронных комплектующих. Компания даже успела компенсировать отставание введением "шестидневки".

Как ранее заявлял президент АвтоВАЗа Николя Мор, дефицит электрокомпонентов продолжится до конца текущего года и перейдет на часть 2022 года.

Кстати говоря, российский автопроизводитель вывел на рынок Vesta, Xray, Largus и Granta в упрощённой комплектации Comfort Light.