Покупатели Lada будут ждать свои машины месяцами. У АвтоВАЗа нет электроники

АвтоВАЗ в условиях глобального дефицита электронных компонентов нашёл очевидный выход: выпуск автомобилей Lada в упрощённых комплектациях. Они есть в наличии у дилеров, а вот за машинами с круиз-контролем и мультимедиа придётся вставать в многомесячную очередь.

Как уже сообщала "Российская газета", новая комплектация называется Comfort Light. Отметим, что АвтоВАЗ открыто не называл причин выпуска Vesta, Xray и Largus в таком "упрощённом" исполнении, говоря лишь то, что комплектация тестовая, введена временно для оценки спроса.

Разница в цене между Comfort и Comfort Light в зависимости от модели составляет 8-20 тысяч рублей. Интересно также тот факт, что на официальном сайте марки автомобили в комплектации Comfort Light не представлены - они есть лишь у локальных дилеров.

Машины в комплектации Comfort Light есть в наличии у дилеров, и их можно купить. По словам дилеров, срок ожидания автомобилей с мультимедиа, круиз-контролем, камерой заднего вида, которых лишены "лайтовые" версии, достигает двух месяцев. К тому же, никто не гарантирует сохранение цены: если автомобиль подорожает за время ожидания, то придётся доплачивать.

Что касается мультимедиа и камеры заднего вида, то варианта два: установка по предложению дилера по высокой цене ("Ведомости" пишут о 50 тысячах рублей) или покупка на рынке, в том числе на китайском, и установка силами стороннего сервиса.