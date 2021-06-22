Lada Xray вслед за Vesta и Largus получил "лайтовую" версию

АвтоВАЗ уже успел вывести на российский авторынок Lada Vesta и Largus в новой комплектации Comfort Light. Теперь "лайтовая" версия появилась и у Lada Xray.

Итак, к примеру, Xray Cross Comfort Light с 1,6-литровым мотором (106 л. с.) и "механикой" предлагается за 894 900 рублей. При этом Xray Cross Comfort стоит 902 900 рублей. За 8000 рублей Xray Cross убрали мультифункциональный руль и аудиосистему.

Примечательно, что комплектация Comfort Light до сих пор официально не представлена.

Как заявляют вазовцы, новая версия исполнения была внедрена в тестовом формате "для изучения спроса на такую конфигурацию".

Не исключено, что данное решение может быть связано с дефицитом компонентов. АвтоВАЗ из-за проблем с поставками приостанавливал производство автомобилей.

Кстати говоря, Lada с 2023 года начнёт выпуск новой линейки моделей более высокой ценовой категории.