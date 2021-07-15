До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде

Число погибших при обрушении жилого дома в американском городе Серфсайд в штате Флорида увеличилось до 97. Об этом сообщила Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд.

Неизвестной все еще остается судьба 12 человек, пишет ТАСС. Седьмого июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

Напомним, высотка в Серфсайде обрушилась в ночь на 24 июня. Пострадала половина расположенных в здании квартир. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили.

Экспертам предстоит выяснить причины случившегося, а пока власти обследуют жилые дома. Особое внимание специалисты обращают на дома, которые недавно прошли сертификацию на соответствие действующим стандартам. Стоит задача убедиться, что все рекомендации по итогам этой процедуры выполнены, особенно в части безопасности проживания в домах.