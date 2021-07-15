Новости

Впервые в истории медики смогли прочитать мысли парализованного человека 06:59
В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей 06:44
Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев 06:38
Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых 06:32
В Таиланде установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 06:25
Экспертиза останков погибших при крушении Ан-26 займет 1,5 месяца 06:18
До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде 06:11
Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае 05:53
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев 05:33
Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих 05:11
Президент Бразилии госпитализирован с икотой 05:10
В Хабаровске произошел пожар в детском саду 04:56
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2" 04:27
МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР 04:20
В Забайкалье сошли с рельсов 34 вагона поезда 03:51
Кардиолог оценил риск развития миокардита у привитых от COVID-19 03:50
Врачи пояснили, можно ли заразиться новым штаммом COVID-19 едва выздоровев 03:34
ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию в 2020 году 02:46
Virgin Galactic разыграет два билета на рейс в космос 02:08
Власти Кубы осудили вмешательство США в события на острове 01:40
Режим ЧП ввели в Эквадоре после обнаружения новых штаммов коронавируса 01:37
Безос пожертвует Смитсоновскому институту крупнейшую сумму с момента основания 01:29
"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим в Латвии 00:57
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность нанесения авиаударов по Кубе 00:41
В Австралии начались масштабные военные учения под руководством США 00:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
15.07.2021 06:11
Рубрика: В мире

До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде

Фото: AP Photo / Lynne Sladky Фото: AP Photo / Lynne Sladky
Фото: AP Photo / Lynne Sladky

Число погибших при обрушении жилого дома в американском городе Серфсайд в штате Флорида увеличилось до 97. Об этом сообщила Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд.

Рабочего спасли из-под завалов рухнувшего здания в Вашингтоне

Неизвестной все еще остается судьба 12 человек, пишет ТАСС. Седьмого июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

Напомним, высотка в Серфсайде обрушилась в ночь на 24 июня. Пострадала половина расположенных в здании квартир. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили.

Экспертам предстоит выяснить причины случившегося, а пока власти обследуют жилые дома. Особое внимание специалисты обращают на дома, которые недавно прошли сертификацию на соответствие действующим стандартам. Стоит задача убедиться, что все рекомендации по итогам этой процедуры выполнены, особенно в части безопасности проживания в домах.

В мире США

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19