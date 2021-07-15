Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.07.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai назвала самый маленький "паркетник" в честь привидения

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autopostkorea.com Фото: www.autopostkorea.com
Фото: www.autopostkorea.com

Новый субкомпактный кроссовер Hyundai был неоднократно замечен на дорогах во время испытаний. До этого момента модель называли по внутризаводскому индексу AX1, а теперь стало известно его торговое имя.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Пикап Hyundai Santa Cruz: цены и внезапный новый силовой агрегат

Casper - такое название содержится в документах бюро по правам интеллектуальной собственности Южной Кореи. Напомним, что так звали маленькое, дружелюбное привидение в одноимённом фильме 1995 года.

Среди прочих подробностей - габариты: длина "паркетника" составляет 3595 мм, ширина - 1595 мм, высота - 1 575 мм.

Hyundai Casper создан на платформе K1 и ориентирован на рынки развивающихся стран, в первую очередь Индии. Ранее появлялись сведения о том, что новинка может добраться и до Европы, а в Южной Корее получить электрическую силовую установку. Силовые агрегаты с ДВС Casper разделит, скорее всего, с Kia Picanto и Hyundai i10.

По предварительной информации, старт производства Hyundai Casper намечен на сентябрь, а продажи могут стартовать в четвёртом квартале 2021 года.

Ранее Hyundai опубликовала официальные тизеры Casper.

Фото: www.autopostkorea.com
#Hyundai