Hyundai назвала самый маленький "паркетник" в честь привидения

Новый субкомпактный кроссовер Hyundai был неоднократно замечен на дорогах во время испытаний. До этого момента модель называли по внутризаводскому индексу AX1, а теперь стало известно его торговое имя.

Casper - такое название содержится в документах бюро по правам интеллектуальной собственности Южной Кореи. Напомним, что так звали маленькое, дружелюбное привидение в одноимённом фильме 1995 года.

Среди прочих подробностей - габариты: длина "паркетника" составляет 3595 мм, ширина - 1595 мм, высота - 1 575 мм.

Hyundai Casper создан на платформе K1 и ориентирован на рынки развивающихся стран, в первую очередь Индии. Ранее появлялись сведения о том, что новинка может добраться и до Европы, а в Южной Корее получить электрическую силовую установку. Силовые агрегаты с ДВС Casper разделит, скорее всего, с Kia Picanto и Hyundai i10.

По предварительной информации, старт производства Hyundai Casper намечен на сентябрь, а продажи могут стартовать в четвёртом квартале 2021 года.

Ранее Hyundai опубликовала официальные тизеры Casper.