Кардиолог оценил риск развития миокардита у привитых от COVID-19

Вакцины от коронавируса, применяемые сейчас в США, могут вызвать проблемы с сердцем у детей, но в целом риск незначительный. Об этом заявил американский кардиохирург Билл Новик. Он отметил, что врачи внимательно изучают каждый случай миокардита после прививки от COVID-19. Но пока рано делать какие-то выводы, так как на изучение возможных долгосрочных последствий вакцинации требуется больше времени.

"В мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все мы, кто получил вакцину, участвуем в своеобразном эксперименте. Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию", - подчеркнул врач. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах после использования вакцин Pfizer и Moderna зафиксировано почти 500 случаев миокардита у лиц младше 30 лет, 309 человек были госпитализированы. Тут же последовало заявление Центров по контролю и профилактике заболеваний США, что польза от применения препаратов превышает возможные риски.

Миокардит - воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся нарушением функции сердца.