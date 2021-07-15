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15.07.2021 14:11
Рубрика: Экономика

"Магнит" обнулит наценку на три вида товаров ради покупки "Дикси"

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Торговая сеть "Магнит" обнулит торговую наценку на хлеб, молоко и мясо кур. Эта инициатива компании стала одним из условий, при которых Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по покупке сети супермаркетов "Дикси", ограничения будут действовать в течение года.

Фото: iStock
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Согласно предписанию ФАС, слияние будет возможно только в тех муниципалитетах, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в сделку не войдут 142 торговые точки в 53 муниципалитетах.

Кроме того, в 22 муниципалитетах доля объединенной сети должна быть снижена. Пороговое значение - 35% рынка, срок - до 1 июля 2022 года.

Отдельное требование - по действующим договорам "Дикси". Компания обязана исполнить свои обязательства, а также обеспечить поставщикам и производителям доступ на рынок.

Программа лояльности "Магнит", которая действует в сети для пенсионеров, будет распространяться на все магазины - участники сделки.

"Выданное предписание обязательно к исполнению и направлено на недопущение возникновения доминирующего положения объединенной торговой сети", - подчеркнул руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Эксперты называют столь жесткое предписание антимонопольщиков прецедентом для рынка. В пресс-службе "Магнита" заявили, что готовы выполнить условия ФАС, при этом в пресс-службе компании заявили, что цена сделки в новых условиях будет "определенным образом скорректирована".

Фото: Пресс-служба ФАС
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О сделке между "Магнитом" и "Дикси" стало известно в мае. Тогда АО "Тандер" объявило, что договорилось о покупке 2612 магазинов "Дикси" и 39 торговых точек "Мегамарт" за 92,4 млрд рублей.

По оценкам экспертов, сделка не изменит расклад на рынке. На первом месте по доле рынка останется Х5 Retail Group (сети "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") - 12,8%. Доля "Магнита" - 10,9%.

Группа компаний "Дикси" была основана в 1992 году. Совокупная выручка группы в 2020 году составила 298,8 млрд руб. - 19% от выручки "Магнита".

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