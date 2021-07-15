МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших ТО

В сообщении говорится, что "МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Так же в ведомстве отметили, что проведенный мониторинг доступности для населения услуг по техосмотру транспортных средств показал неготовность действующей системы к реализации новых положений законодательства. В ряде субъектов РФ не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг.

Эти факторы, считают в МВД, могут привести к трудностям для владельцев транспортных средств при прохождении технического осмотра.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами дорожного движения владелец обязан исключить из эксплуатации технически несправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Учитывая, что международные обязательства Российской Федерации по допуску к эксплуатации транспортных средств, предусмотренные Венской Конвенцией о дорожном движении от 1968 года, предписывают обязательное проведение периодических техосмотров для автобусов и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним, и, принимая во внимание негативные факторы, МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство Российской Федерации.

В МВД призвали заинтересованные министерства и ведомства подготовить соответствующие изменения в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств.

Напомним, 22 августа вступают в силу поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО, согласно которым страховщики при продаже полисов не будут больше проверять наличие действующей диагностической карты. Таким образом, проверять прохождение техосмотра у автовладельцев легковых автомобилей физических лиц не будет никто вплоть до 1 марта следующего года. А с 1 марта вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым появится штраф в две тысячи рублей за отсутствие техосмотра. Предполагается, что выявлять машины, не прошедшие ТО, будут камеры фотовидеофиксации. Если предложения о добровольном прохождении ТО для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц пройдут, то в первую очередь надо отменять этот не вступивший в силу штраф.